Bakan Ersoy: "2025 hedefimiz 65 milyon ziyaretçi"

"9,5 milyar dolar ile ilk çeyrekteki en yüksek gelir elde edildi"

"Kişi başı gecelik gelir 116 dolara çıktı"

İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye 9,5 milyar dolar ile ilk çeyrekteki en yüksek gelirini elde etti. 2025 yılında 65 milyon Turist, 64 milyar dolar turizm geliri bekliyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2025 yılı ilk çeyrek turizm verilerini açıkladı. Bakan Ersoy, ilk çeyrekte elde edilen 9,5 milyar dolar turizm gelirinin ilk çeyreklerdeki en yüksek rakam olduğunu söyledi.

"2025 hedefimiz 65 milyon ziyaretçi"

Bakan Ersoy, "2025 hedefi 65 milyon ziyaretçi, 64 milyar dolar gelir. Geçen seneye göre ziyaretçi sayısında yüzde 4,4, gelirlerde yüzde 4,7 artış öngörüyoruz. Türkiye ziyaretçi sırasında 2017'de 8'inci sırada idi geçen yıl 4'üncü sıraya kadar çıktı" dedi.

2025 ilk çeyreğinde 8,9 milyon ziyaretçi

Bakan Ersoy, 2017'nin aynı döneminde 4.8 milyon olan turist sayısının 2024'te 9.1 milyona yükseldiğini, bu yıl ise hafif bir düşüşle 8.9 milyona gerilediğini söyledi. Bu gerilemenin nedenine ilişkin de konuşan Ersoy, "Şubat ayının 28 çekmesi yüzde 3.5, Ramazan'ın Mart'a denk gelmesi bazı bölgelerde yüzde 20'ye varan rezervasyon düşüşüne neden oldu" dedi.

"Kişi başı gecelik gelir 116 dolara çıktı"

Kişi başı gecelik gelirlerin ortalamasına ilişkinde bilgi paylaşan Ersoy, "2017'de 75 dolar olan kişi başı gecelik gelirin bu yılın ilk çeyreğinde 116 dolara çıktı. Bu yükselişte nitelikli turist sayısının artmasının etkili oldu. Ortalama kalış süresi de beklentilerin üzerinde gerçekleşti. 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 3.5'lik bir daralma beklenirken yalnızca yüzde 1'lik düşüş yaşandı" ifadelerini kullandı.

"Rezervasyonlarda görünüm pozitif"

Rezervasyonlara bakıldığında pozitif bir görünüm olduğuna dikkat çeken Ersoy, "Rezervasyonlar yıl sonu ortalamasının üzerinde geliyor. Nisan ayı çok iyi başladı ve yüzde 6 büyüme ile tamamlanması bekleniyor" diye konuştu.

Geçen yılın ziyaretçi sayılarında Rusya ilk sırada

Bakan Ersoy, "Geçen yıl ziyaretçilerde 6.71 milyon ile Rusya birinci, 6,62 milyon ile Almanya ikinci, 4.43 milyon ile Birleşik Krallık üçüncü, 3,28 milyon ile İran dördüncü, Bulgaristan 5. sırada" sözlerini ifade etti.