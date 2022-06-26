Bakan Dönmez: "Enerjide dışa bağımlılığın kilidini kıracak mega projemizde geri sayım devam ediyor" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz keşfine ilişkin, "Enerjide dışa bağımlılığın kilidini kıracak mega projemizde geri sayım devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz keşfine ilişkin, "Enerjide dışa bağımlılığın kilidini kıracak mega projemizde geri sayım devam ediyor." ifadeleriyle paylaşımda bulundu. Bakan Dönmez, sosyal medya hesabından, Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen 540 milyar metreküplük gazın karaya çıkışının ve sahadaki çalışmaların anlatıldığı animasyon video paylaştı. Paylaşımında "100 saniyede 100 yılın projesi" başlığını kullanan Dönmez, şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, enerjide dışa bağımlılığın kilidini kıracak mega projemizde geri sayım devam ediyor." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla, 13 Haziran'da, Filyos'ta "Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni" düzenlenmişti. AA / Yusuf Şahbaz - Ekonomi Fatih Dönmez Karadeniz Ekonomi Haberler

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