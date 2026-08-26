Bolat: Suriye'de büyük ilerleme sağlandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'de devrimin üzerinden 20 ay gibi çok kısa bir süre geçtiğini belirterek, "Suriye gerçekten siyasi ve iç güvenlik alanında, milli birlik ve bütünlük alanında çok büyük ilerleme sağladı. Bu ekonomiye de yansıyacak, ambargoların kalkması ve siyasi alandaki birlik olumlu etkiler yapacak." dedi.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonuyla Şam'da düzenlenen "Türkiye- Suriye Ticaret Heyeti ve İkili İş Görüşmeleri" kapsamında iki ülkenin iş insanlarının ve iş dünyası kuruluşlarının yuvarlak masa toplantısına katılan Bolat, bakanlık koordinasyonunda 200 iş insanının katıldığı muazzam bir program icra ettiklerini söyledi.

Bolat, iki ülke arasında işlerin çok iyi gittiğine işaret ederek, siyasi alanda, diplomaside, savunmada, ekonomik alanda, ulaştırma, enerji, ticaret, yatırım, müteahhitlik gibi her alanda büyük bir koordinasyon ve büyük bir güç birliği ve ortaklık yürütüldüğünü belirtti.

Gerekli bütün hukuki mekanizmaları ve yasal zemini oluşturduklarını kaydeden Bolat, şöyle devam etti:

"Devrimin üzerinden 20 ay gibi çok kısa bir süre geçmesine rağmen Suriye gerçekten siyasi alanda ve iç güvenlik, milli birlik ve bütünlük alanında çok büyük ilerleme sağladı. Bu ekonomiye de yansıyacak, ambargoların kalkması ve siyasi alandaki birlik olumlu etkiler yapacak. Bu noktada biz Türkiye-Suriye kardeş ülkeler olarak JETCO'nun kurulması, gümrüklerin modernize edilmesi ve genişletilmesi, ticaretin hızla artırılması ve özellikle bütün Orta Doğu ve Körfez ülkelerini Türkiye ve Suriye ile birbirine bağlayacak transit koridoru işletmeye başlamış olmamız çok önemli adımlar, tedbirler oldu."

Ticaret Bakanı Bolat, bundan sonra yatırım işbirliklerinin ve ortaklıkların önemli olduğuna vurgu yaparak, Suriye'nin yeniden inşası ve imarı çalışmaları ve enerji yatırımları olacağını, hizmetler sektöründe atılımlar gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bolat, bu açıdan birlikte yapacak çok fazla iş olduğuna dikkati çekerek, "Önemli olan 14 yılın yıkımının ve yaralarının sarılması. Biz ülke ve millet olarak, Suriye'nin birliğini, bütünlüğünü ve iyiliğini istiyoruz." dedi.

Konuşmasının ardından Bolat, yuvarlak masa toplantısı kapsamında iki ülkenin iş insanlarını ve iş dünyası kuruluşlarının talep ve sorunlarını dinledi.

Kaynak: AA