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Bakan Bolat: "Temmuz ayında cari işlemler hesabı 36 milyon dolar fazla verdi"

Bakan Bolat: 'Temmuz ayında cari işlemler hesabı 36 milyon dolar fazla verdi'
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Temmuz ayında 1,8 milyar dolar olan cari işlemler fazlası 2026 yılı Temmuz ayında 36 milyon dolar fazla olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Temmuz ayında 1,8 milyar dolar olan cari işlemler fazlası 2026 yılı Temmuz ayında 36 milyon dolar fazla olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 yılı Temmuz ayı cari işlemler hesabına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bolat, ihracatın güçlendirilmesine yönelik politikaların yanı sıra cari işlemler dengesindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini paylaşarak, önümüzdeki döneme yönelik beklentileri açıkladı.

Bolat, 2025 yılı Temmuz ayında cari işlemler fazlasının 1,8 milyar dolar olduğunu hatırlatarak, "Cari işlemler fazlası 2026 yılı Temmuz ayında 36 milyon dolar fazla olarak gerçekleşmiştir. Böylece yıllıklandırılmış cari işlemler açığı 40,7 milyar dolar gerçekleşmiştir. Yıllıklandırılmış altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 27,8 milyar dolar fazla verilmiştir" diye konuştu.

"Hizmet ihracatı, Temmuz ayında yıllıklandırılmış olarak 124,7 milyar dolara ulaşmıştır"

Hizmet ihracatındaki artışa dikkat çeken Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Hizmet ihracatı, 2026 yılı Temmuz ayında yıllıklandırılmış olarak bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 oranında artarak 124,7 milyar dolara ulaşmıştır. Yıllıklandırılmış bazda seyahat gelirlerimiz 2026 yılı Temmuz ayında 60,3 milyar dolar, taşımacılık gelirlerimiz ise 43,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2026 yılı Temmuz ayı itibarıyla mal ve hizmet ihracatı toplamı, bir önceki yıla göre yüzde 3,3 oranında artarak 403,2 milyar dolara yükselmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

"2025 yılında cari işlemler açığının milli gelire oranı yüzde 1,9 olarak gerçekleşmiştir"

Bolat, küresel konjonktürde artan risk ve belirsizliklere rağmen cari işlemler açığının tarihi ortalamaların altında seyretmeye devam ettiğinin altını çizerek, "2025 yılında cari işlemler açığının milli gelire oranı yüzde 1,9 olarak gerçekleşmiştir. 2026 yılı ikinci çeyreğinde ise yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,3 ile tarihi ortalamanın altındaki performansın devam ettiği görülmektedir" ifadelerini kullandı.

"Bakanlık olarak ihracatı güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz"

İhracatı güçlendirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak ihracat destekleri, ticaret diplomasisi, pazar ve ürün çeşitlendirmesi ile ihracatı güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Mal ve hizmet ihracatındaki kazanımların kalıcı hale getirilmesi ve dış ticaret dengesinin cari işlemler dengesine sürdürülebilir katkı sağlaması temel önceliğimiz olmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat' vizyonu kapsamında ülkemizi dünya ihracat liginde üst sıralara taşımak üzere gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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