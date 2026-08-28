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Bolat: İhracatta OVP Hedefi 282 Milyar Doları Aşacağız

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temmuzda ihracatın 25,6 milyar dolarla rekor kırdığını, yıllıklandırılmış ihracatın 278,5 milyar dolara ulaştığını ve 282 milyar dolarlık OVP hedefini aşmak için kararlılıkla çalışacaklarını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatta Orta Vadeli Program ( Ovp ) hedefi olan 282 milyar doları aşmak için çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.

Bolat, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan, temmuz ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin temmuz ayı ihracatının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artışla 25 milyar 623 milyon dolar olarak gerçekleştiğini anımsatan Bolat, böylece tarihsel olarak en yüksek temmuz ayı ihracat değerine ulaşıldığını ifade etti.

Bolat, ayrıca temmuz ayında tüm zamanların en yüksek ikinci aylık ihracatının da gerçekleştiğine dikkati çekerek, bölgesel savaşlara ve küresel olumsuzluklara rağmen yılın 7 ayında ihracatın yüzde 3,4 artışla 161 milyar 539 milyon dolara yükseldiğini kaydetti.

Yıllıklandırılmış ihracatın da temmuzda geçen yıla göre yüzde 3,4 artışla 278,5 milyar dolara yükseldiğini aktaran Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Temmuz 2025 yıllıklandırılmış ihracatımız 269,3 milyar dolardı. Bu yılın temmuz ayı itibarıyla yıllıklandırılmış mal ihracatımız 9,2 milyar dolar arttı. Temmuzda mal ithalatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artışla 32 milyar 966 milyon dolar olarak gerçekleşti. Temmuzda yıllıklandırılmış ithalatımız geçen yıla göre yüzde 4,9 yükselişle 375,3 milyar dolar oldu. Temmuz 2025'te yıllıklandırılmış ithalatımız 357,7 milyar dolardı. Geçen ay itibarıyla yıllıklandırılmış mal ithalatımız 17,6 milyar dolar arttı."

"Ovp hedefini aşmak üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Bakan Bolat, küresel ekonomide devam eden jeopolitik gerginlikler, ağırlaşan uluslararası şartlar, korumacılık ve zayıf dış talebe rağmen ihracatta dirençli bir görünümün öne çıktığına işaret etti.

Finansman, ihracat destekleri, rehberlik ve yurt dışı teşkilatının faaliyetleriyle ihracat potansiyelini daha da güçlendirmek üzere çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat vizyonu' kapsamında ülkemizi dünya ihracat liginde üst sıralara çıkarmak ve haksız ithalata karşı üreticilerimizi korumak amacıyla faaliyetlerimiz hız kesmeden sürdürülecektir. Önümüzdeki dönemde, ihracatta OVP hedefi olan 282 milyar doları aşmak üzere çalışmalarımıza tüm gücümüzle devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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