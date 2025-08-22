Bakan Bolat, Siirt'te İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi

BAKAN BOLAT, İŞ İNSANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Bakan Ömer Bolat ve beraberindekiler, AK Parti Siirt İl Başkanlığındaki ' Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programının ardından esnaf ziyaretinde bulundu. Bakan Bolat, daha sonra Siirt Ticaret Odası binasında düzenlenen, STK ve İş İnsanları İstişare Toplantısına katıldı. Burada konuşan Bakan Bolat, "Terörden geçmişte yaklaşık 40 yıllık acılar ve yıkımdan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanının başlattığı ve dalga dalga bütün Türkiye'nin benimsediği, Terörsüz Türkiye projesiyle hem milli birlik ve kardeşliğimiz güçlenecek, pekişecek hem de başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere gelişme ve kalkınma çok hızlı bir şekilde yükselecek. Başta Doğu ve Güneydoğu inşallah Türkiye ortalamasının üzerinde ekonomik büyüme oranlarına sahip olacak. Siirt'te inşallah bu yıl bitmeden, Siirt ekonomi zirvesi gerçekleştireceğiz ve inşallah ben ve ilgili konular olduğunda bakan arkadaşlarımı getirerek o zirveyi hep birlikte yapacağız. Halk Bankası genel müdürüyle telefonlaştım. Ondan da şu sözü aldım; Buradaki çağrı merkezi işletmesinde Halk Bankası için 100 kişilik ilave istihdam inşallah olacak, onun taahhüdünde bulundu. Onu da en kısa sürede gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,