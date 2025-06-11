Bakan Bolat, milli muharip uçak KAAN'ın Endonezya'ya ihracını değerlendirdi Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, milli muharip uçak KAAN'ın Endonezya'ya ihracına ilişkin, "Bu anlaşma, yüksek teknoloji üreten savunma sanayimizin ihracatta ulaştığı zirveyi gözler önüne sererken, iki ülkenin kabiliyetlerini birleştiren örnek bir ortak üretim modeli de vücut bulacaktır." ifadelerini kullandı.

Bolat, 48 KAAN'ın Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilecek olmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

KAAN'ın bu tarihi siparişle "dost ve kardeş" Endonezya'ya kanat açıyor olmasından büyük gurur duyduklarını vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Bu anlaşma, yüksek teknoloji üreten savunma sanayimizin ihracatta ulaştığı zirveyi gözler önüne sererken, iki ülkenin kabiliyetlerini birleştiren örnek bir ortak üretim modeli de vücut bulacaktır. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Endonezya Cumhurbaşkanı Sayın Prabowo Subianto'ya, sürece katkı sunan Endonezyalı paydaşlarımıza, Savunma Sanayii Başkanlığımıza ve emeği geçen tüm mühendislerimize teşekkür ediyorum. Savunma sanayimizde yeni ufuklar açan bu rekor ihracat sözleşmesinin ülkemize ve Endonezya'ya hayırlı olmasını diliyorum."