Ticaret Bakanı Bolat: 'Kooperatifler daha iyi bir dünya kurar'

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, ülke genelinde 50 bine yakın kooperatif bulunduğunu belirterek, "Biz onlarla birlikte daha iyi bir dünya kurmaya çalışıyoruz" dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı, Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kooperatiflerin katıldığı 31 Ağustos'a kadar devam edecek fuarın açılışına katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, daha iyi bir dünya kuracağı inancıyla 6'ncı Türkiye Kooperatifler Fuarını açtıklarını söyledi. 62'nci Uluslararası Şam Fuarı'nın açılışına katıldığını belirten Bakan Bolat, "8 Aralık devriminden sonra yeni Suriye'nin istikrar yolunda ve ekonomisini toparlama yolunda önemli mesafeler katetmeye çalıştığını gözlemledik. Türkiye Cumhuriyeti olarak bin metrekareye yakın fuar alanıyla en güçlü temsili yapan ülke olarak açılışta hazır bulunduk ve oradaki mevkidaşlarımızla, iş adamları, iş kadınlarıyla toplantılar yaptık" diye konuştu.

SLOGANIMIZ 'KOOPERATİFLER DAHA İYİ BİR DÜNYA KURAR'

Ticaret Bakanlığı olarak hibe destekler ve yönetimle kadın kooperatiflerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Bolat, şunları söyledi:

"Biz Ticaret Bakanlığı olarak kadın kooperatiflerini destekliyoruz. Hibe desteklerimiz, yönetimimizle onların yanındayız. Burada sloganımız 'Kooperatifler daha iyi bir dünya kurar.' Ortak akıl, ortak emek ve birlikte çalışmanın nasıl başarılı icraatlar, üretimler ortaya koyabileceğini ve fiyatları nasıl aşağı çekebileceğinin en güzel örneklerini kooperatiflerimiz oluşturmakta. Ülkemizde tam 50 bin kooperatifimiz bulunuyor. Bunların 12 bini bizim Ticaret Bakanlığı'mızın görev alanında. Satış kooperatifleri ağırlıklı, kadın kooperatifleri ağırlıklı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın kontrolünde olan kooperatifler var. Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın var. Toplam 50 bine yakın kooperatiflerimiz var. Biz onlarla birlikte daha iyi bir dünya kurmaya çalışıyoruz."

'DÖNÜM NOKTASI OLACAK'

20-25-2029 yıllarını kapsayan Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nın hazırlandığını ve 19 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı bir programla açıklanacağını kaydeden Bolat, katılımcıları programı davet etti. Bolat, kooperatifçilik tarihinde bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Ticaret Bakanlığı olarak 2020 yılında başlattıkları destek programıyla 772 kooperatifin sunduğu 826 projeye toplam 110,5 milyon civarında hibe desteği sağladıklarını açıklayan Bolat, eylül ayında yeni destek alacak kooperatiflerin projelerinin karara bağlanacağını bildirdi.

7 AYDA 58 MİLYON DOLAR İHRACAT

Kooperatiflerin ihracata da katkı sağladıklarını ifade eden Bakan Bolat, "Kooperatiflerimiz artık yerel üretimi uluslararası pazarlara taşımayı da başardılar. Bu yıl 7 ayda 58 milyon dolar ihracat yapan kooperatiflerimizi yürekten tebrik ediyorum. Yerelden küresele üretim gücü ve ihracatla büyüme anlayışımızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ticaret Bakanlığı bürokratları ve çok sayıda davetlinin katıldığı programda Bakan Bolat, e-ticaret, ihracat, en iyi proje, kadın girişimi ve coğrafi işaretli ürün alanlarında başarılı olan kooperatif yöneticilerine ödüllerini verdi.

Bakan Bolat ve beraberindekiler daha sonra açılış kurdelesini kestikleri fuarda yer alan kooperatiflerin stantlarını gezdi.

