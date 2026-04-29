Bakan Bolat, Hollanda "Kral Günü" resepsiyonunda konuştu Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Hollanda'nın ikili ticaret hacminin geçen yıl 13,3 milyar dolara yükseldiğini ifade ederek, "Hedefimiz, 2026 yılı sonunda 15 milyar dolar seviyesine ulaşmaktır." dedi.

Bolat, Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından "Kral Günü" vesilesiyle büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyona katıldı.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da katıldığı resepsiyonda konuşan Bolat, Türkiye ile Hollanda arasındaki 500 yılı aşkın köklü dostluğun, küresel ticaret ve finansın gelişimine de yön verdiğini söyledi.

Bolat, iki ülke arasında sağlam temeller üzerinde yükselen diplomatik münasebetlerin, ekonomi, ticaret, kültür ve savunma gibi stratejik alanlara genişleyerek çok boyutlu bir ortaklığa dönüştüğünü bildirdi.

Türkiye ve Hollanda'nın, Birleşmiş Milletler (BM), NATO ve Avrupa Konseyi gibi platformlarda yan yana duran iki müttefik olduğunu dile getiren Bolat, ortak öncelikler doğrultusunda bölgesel ve küresel istikrara katkı sağlamaya devam ettiklerini, bu sağlam bağların, ekonomik ve ticari işbirliğini çok daha ileri seviyelere taşıyacağını aktardı.

Bolat, bölgesel istikrarsızlıklar ve ekonomik şoklar gibi küresel zorluklara rağmen Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını ve gücünü sürdürdüğünü ve büyümeye devam ettiğine işaret ederek, "Avrupa Birliği (AB) ise bu büyüme sürecinde her zaman temel ortağımız olmuştur. Türkiye, Avrupa için önemli bir üretim ve tedarik merkezi haline gelmiş, AB Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı, Türkiye ise AB'nin 5'inci büyük ticaret ortağı olmuştur." ifadelerini kullandı.

"Hollanda Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından"

Bölgedeki jeopolitik gelişmeler, artan korumacılık eğilimleri ve enerji krizlerinin güçlü ekonomik ilişkiler kurmayı her zamankinden daha kıymetli hale getirdiğini vurgulayan Bolat, şunları söyledi:

"Türkiye olarak, başta Hollanda olmak üzere AB'deki kilit ortaklarıyla ekonomik işbirliklerimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Hollanda ile ilişkilerimizi hem ikili hem de AB çatısı altında daha da geliştirmeyi önemsiyoruz. Hollanda bugün, Türkiye'nin AB üyesi ülkeler arasındaki en önemli ticaret ortaklarındandır. Hollanda ile ikili ticaret hacmimiz 2015'te 6,4 milyar dolar seviyesinden 2025'te 13,3 milyar dolara yükselmiştir. Hedefimiz, 2026 yılı sonunda 15 milyar dolar seviyesine ulaşmaktır. Ülkelerimiz arasında haftalık 145 frekans havayolu taşımacılığı güçlü bağlantısallığımızı adeta tescil etmektedir. Bunu turizm verilerimizde de görmekteyiz. 2025 itibarıyla ülkemizde 1,3 milyon Hollandalı'yı misafir ettik."

Bolat, Hollanda ile karşılıklı gelişen yatırım ilişkilerinin, küresel ölçekte büyüyen ortaklığın önemli bir dinamiği olduğunu ifade ederek, "Hollanda bugün, Türkiye'deki 32 milyar dolarlık yatırım portföyü ile ekonomik ortaklarımız arasında birinci ülke konumundadır." dedi.

Türkiye'de faaliyet gösteren 3 binden fazla Hollanda şirketinin AB değer zincirlerindeki güçlü ve güvenilir rolü ayrıca pekiştirdiğini anlatan Bolat, Türk yatırımlarının 2025 yılı itibarıyla Hollanda'da yaklaşık 25 milyar dolara ulaştığını, bunun Türkiye'nin yurt dışındaki toplam yatırımlarının yüzde 40'ına tekabül ettiğini bildirdi.

Bolat, dünya çapında prestij projelere imza atan Türk yurt dışı müteahhitlerinin Hollanda'da bugüne kadar 4,6 milyar dolar değerinde müteahhitlik projesini başarıyla tamamladığını aktardı.

"Türkiye savunma sanayisinde gelecek vaat eden potansiyele sahip

Türkiye'nin bu yıl kasım ayında ev sahipliği yapacağı BM İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31), Türk ve Hollandalı paydaşlar ve iş insanları için yenilikçi işbirliklerine zemin oluşturacağına inandıklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye, Hollanda ve Avrupa için savunma sanayisi alanında gelecek vaat eden müstesna bir potansiyele sahiptir. Türkiye'nin savunma ve sanayi entegrasyonundaki vizyoner rolü, bölgesel güvenliğin ve istikrarın teminatı olarak stratejik bir değer taşımaktadır. Türkiye, bu yılın temmuz ayında NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yaparak küresel savunma mimarisindeki kilit konumunu bir kez daha tescil edecektir. Dünya Ticaret Örgütü Bakanlar Konferansı marjında muhatabım Sayın Bakan Sjoerd Sjoerdsma ile de görüşme fırsatı buldum. Temmuz ayı başında, bu kez Hollanda'da JETCO'nun 6. Dönem Toplantısı'nı gerçekleştirme konusunda mutabık kaldık. Toplantı vesilesi ile iş çevrelerimizi bir araya getireceğiz ve gelecekteki işbirliklerimiz için kapsamlı bir yol haritası oluşturacağız."