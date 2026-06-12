Bakan Bolat: 'Türkiye'nin çeşitlendirilmiş ihracat yapısı, risklerin yönetilebilir seviyelerde kalmasına katkı sağlayacaktır'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, " Türkiye'nin çeşitlendirilmiş ihracat yapısı, genişleyen ürün yelpazesi ve gelişen teknolojik kapasitesi, bu aşamada olası bozulmanın kontrol altında tutulmasına ve risklerin yönetilebilir seviyelerde kalmasına katkı sağlayacaktır" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, nisan ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Nisan ayında cari açığın 5,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini anımsatan Bolat, yıllıklandırılmış cari işlemler açığının ise 37,0 milyar dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti. Bolat, yıllıklandırılmış altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 29,4 milyar dolar fazla verildiğini bildirdi.

Hizmet ihracatına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bolat, "Hizmet ihracatı, 2026 yılı nisan ayında yıllıklandırılmış olarak bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 oranında artarak 122,3 milyar dolara ulaşmıştır. Seyahat gelirlerimiz 2026 yılı nisan ayında 60,3 milyar dolar, taşımacılık gelirlerimiz ise 42,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2026 yılı nisan ayı itibarıyla mal ve hizmet ihracatı toplamı, bir önceki yıla göre yüzde 4 oranında artarak 398,2 milyar dolara yükselmiştir" ifadelerine yer verdi.

" Türkiye'nin yatırım ve lojistik açısından daha cazip bir merkez haline gelmesi mümkün görülmektedir"

Bolat, küresel konjonktürde artan risk ve belirsizliklere rağmen cari işlemler açığının tarihsel ortalamaların altında seyretmeye devam ettiğini belirterek, "Cari işlemler açığının milli gelire oranı 2025 yılında yüzde 1,9 olarak gerçekleşmiştir. 2026 yılı ilk çeyreğinde ise yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,4 ile tarihsel ortalamanın altındaki performansın devam ettiği görülmektedir. 2026 yılında küresel konjonktüre bağlı olarak cari denge üzerinde ilave baskılar oluşabilecek olmakla birlikte, Türkiye'nin çeşitlendirilmiş ihracat yapısı, genişleyen ürün yelpazesi ve gelişen teknolojik kapasitesi, bu aşamada olası bozulmanın kontrol altında tutulmasına ve risklerin yönetilebilir seviyelerde kalmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca, küresel tedarik zincirlerinde yeni kırılmaların ortaya çıkması halinde Türkiye'nin yeniden güvenilir tedarikçi olarak öne çıkması, yatırım ve lojistik açısından daha cazip bir merkez haline gelmesi mümkün görülmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

"Sürdürülebilir cari işlemler dengesindeki kazanımlarımızı ileri taşıyacağız"

Bakanlık olarak jeopolitik çalkantıların dış ticaret üzerinde oluşturduğu riskleri sınırlandırmaya ve ortaya çıkan fırsatları değerlendirmeye yönelik çalışmaları sürdürdüklerinin altını çizen Bolat, "Diğer taraftan, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 'yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat' vizyonu doğrultusunda, dünya ticaretinden aldığımız payı artırmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ayrıca, haksız ithalata karşı üretimi korumaya dönük attığımız adımlarla sürdürülebilir cari işlemler dengesindeki kazanımlarımızı ileri taşıyacağız" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı