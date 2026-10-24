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Bakan Bolat, Ambarlı'da 9 ayda 1,4 milyon konteynerin işlem gördüğünü açıkladı

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ambarlı Liman Kompleksi'nde bu yılın 9 ayında 1,4 milyon konteyner ve 58 bin geminin gümrük işlemlerinin gerçekleştirildiğini bildirdi. Bolat, kompleksin Türkiye'nin dış ticaretinde ve küresel lojistik ağlarında önemli rol üstlendiğini belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ambarlı Liman Kompleksi'nde bu yılın 9 ayında 1,4 milyon konteynerin ve 58 bin geminin gümrük işlemlerinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu alanın ülkenin en büyük konteyner limanı olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda Ambarlı Liman Kompleksi'ni ziyaret ettiğini belirten Bolat, liman faaliyetleri ve gümrük işlemlerine ilişkin yürütülen çalışmaları yerinde incelediğini aktardı.

Bolat, 1,2 milyon metrekare alanda, 4 liman ve 2 kara terminaliyle hizmet veren kompleksin, Türkiye'nin dış ticaretinde ve küresel lojistik ağlarında önemli bir rol üstlendiğine dikkati çekti.

Burada yapılan gümrük işlemleri hakkında da bilgi veren Bolat, şunları kaydetti:

"Ambarlı Liman Kompleksi'nde 2025 yılında yaklaşık 2 milyon konteynerin ve 67 bin geminin, bu yılın 9 ayında ise 1,4 milyon konteynerin ve 58 bin geminin gümrük işlemleri gerçekleştirildi. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, dış ticaretimizin kesintisiz akışını sağlamak, gümrüklerimizde etkinliği ve verimliliği artırmak, ülkemizin lojistik gücünü daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Türkiye güçlü limanları, modern gümrük altyapısı ve stratejik konumuyla küresel ticaretin önemli merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor."

Kaynak: AA
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