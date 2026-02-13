Bakan Bolat: 2025'te hizmetler dış ticaretinde net 63,5 milyar dolarlık fazla elde edildi

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin 2025 yılında hizmetler dış ticaretinde net 63,5 milyar dolarlık fazla elde ettiğini duyurdu.

Bakan Bolat, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemiz, küresel ticaret arenasındaki gücünü, hizmet ihracatında elde ettiği tarihi başarıyla bir kez daha tescillemiştir. Bu tarihi rekorun açıklandığı gün, Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen Hizmet Sektörleri Komite Buluşmaları programında, Türkiye'nin 2026 vizyonu ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2026 yılı için belirlediği 128 milyar dolarlık yeni ihracat hedefi kapsamında, sektörlerimizin sorunlarını, taleplerini ve sektörel gelişmeleri istişare ettik" dedi.

'ÜLKEMİZİN HİZMETLER İHRACATI, 122,6 MİLYAR DOLARA ULAŞTI'

Bolat, "Türkiye'de 2025 yılı itibarıyla hizmetler sektörünün GSYH içindeki payı yüzde 61,5'e ulaşırken; 21,5 milyon kişilik istihdam hacmiyle toplam istihdamın yüzde 65'ini oluşturmuştur. Ülkemizin hizmetler ihracatı, 2025 yılı içerisinde bir önceki yıla göre yüzde 4,61 oranında artarak 122,6 milyar dolara ulaşmıştır. Aynı dönemde hizmetler ithalatımız ise 59,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılında hizmetler dış ticaretinde net 63,5 milyar dolarlık fazla elde edinmiştir. 2025 yılı içerisinde, hizmetler ihracatı/ithalatı dengemiz, önceki yıla göre yüzde 3,49'luk bir artış kaydetmiş bulunmaktadır. Tüm hizmet sektörler komitelerimizle birlikte, pazar çeşitliliğimizi artırarak ülkemizin refahına ve büyümesine en yüksek katkıyı sağlamaya devam edeceğiz. Özel sektörümüzün gayreti ve devletimizin desteği ile hedeflerimize ulaşacağımızdan hiç şüphemiz bulunmamaktadır. 2025 yılındaki bu gurur tablosu, 2026'daki daha büyük başarılarımızın teminatıdır" ifadelerini kullandı.