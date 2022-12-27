Bakan Bilgin'le görüşen Memur-Sen'den ilk açıklama: Ek zam ve vergi matrahlarının yükseltilmesini talep ettik

Asgari ücretin ardından memur zammı için maraton başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonların maaş artışı için Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen'e bağlı 11 sendikanın temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Ali Yalçın, "Memura ek zam talebini dile getirdik. Vergi matrahlarının yükseltilmesini talep ettik." ifadelerini kullandı.