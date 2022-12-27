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Bakan Bilgin'le görüşen Memur-Sen'den ilk açıklama: Ek zam ve vergi matrahlarının yükseltilmesini talep ettik

Ekonomi Haberleri

Bakan Bilgin'le görüşen Memur-Sen'den ilk açıklama: Ek zam ve vergi matrahlarının yükseltilmesini talep ettik

Asgari ücretin ardından memur zammı için maraton başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonların maaş artışı için Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen'e bağlı 11 sendikanın temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Ali Yalçın, "Memura ek zam talebini dile getirdik. Vergi matrahlarının yükseltilmesini talep ettik." ifadelerini kullandı.

Yeni yıla sayılı günler kala memurlar için zam pazarlığı başladı. Enflasyonun kritik öneme sahip olduğu pazarlıkta, son karar 3 Ocak'ta açıklanacak

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

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