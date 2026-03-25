Bakan Bayraktar zam sinyali verdi: Nisan ayında değerlendirme yapabiliriz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "1 Nisan itibarıyla elektrik ve doğal gaza zam var mı?" sorusuna yanıt verdi. İran savaşının etkilerine dikkat çeken Bakan Bayraktar "Nisan ayı içerisinde hem doğal gaz hem de elektrikte bir değerlendirme yapabiliriz." dedi.

Zam iddialarıyla ilgili konuşan Bakan Bayraktar, "1 dolar petrol varil artarsa Türkiye maliyeti 400 milyon dolar oluyor. Elektrik ve doğal gazdaki desteklerimiz devam ederken, 305 milyar dolarlık bir destek programımız var. Bunu devam ettirmeyi planlıyoruz. Bu şekilde savaş devam ederse bu rakam 900 milyar doları bulacaktır. Biz vatandaşlarımıza bu destekleri tabi ki devam ettireceğiz. Bizim bütçede bu kriz nedeniyle 600 milyar dolar gibi bir para bulmamız gerekiyor. Nisan ayı içerisinde hem doğal gaz hem de elektrikte bir değerlendirme yapabiliriz." dedi.

