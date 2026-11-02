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Bakan Bayraktar, YEKA RES-2026'da 75,5 milyon avro katkı bedeli oluştuğunu açıkladı

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Bakan Bayraktar, 1500 megavatlık YEKA RES-2026 yarışmalarında KDV dahil 75,5 milyon avro katkı bedeli oluştuğunu açıkladı. Bu kapasite yaklaşık 2 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak ve yıllık 852 milyon dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 1500 megavatlık rüzgar enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA RES-2026) yarışmaları sonucunda KDV dahil toplam 75,5 milyon avro katkı bedeli ortaya çıktığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 1500 megavatlık kapasiteyle yaklaşık 2 milyon hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak ve yıllık 852 milyon dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçilecek.

Rüzgar enerjisine tahsis edilen 7 YEKA için yarışmalar düzenlendi ve 12 şirketten toplamda 29 başvurunun yapıldığı yarışmalarda, Sivas, Balıkesir, Manisa ve Kütahya'da bulunan toplam 1500 megavat kapasiteli 7 alanın tahsisi gerçekleştirildi.

Yarışmayı kazanan şirketler, sözleşme imza tarihinden itibaren ürettikleri elektriği 72 ay süre ile serbest piyasada satabilecek. Daha sonra 20 yıl süreyle üretilen elektrik, kilovatsaat başına 3,50 avro sent fiyat ile iletim sistemine verilecek.

Bakan Bayraktar, yarışmalar sonucunda KDV dahil toplam 75,5 milyon avro katkı bedeli ortaya çıktığını belirterek, "Bugünkü yarışmalar sonucunda ortaya çıkan kilovatsaat başına 3,50 avro sent taban fiyat ve KDV dahil toplam 75,5 milyon avro katkı bedeli ile hem elektrik üretim maliyetlerimizi düşürecek hem de yenilenebilir enerji kaynaklarımızı ekonomimize kazandırmaya devam edeceğiz. Toplam 1500 megavatlık kapasite ile yaklaşık 2 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek 4,6 milyar kilovatsaat temiz elektrik üretilecek, böylelikle yıllık 852 milyon dolarlık doğal gaz ithalatının da önüne geçilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Yarışmalara katılan şirketlere teşekkür eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Büyük bir rekabet içerisinde geçen yarışmalar, Türkiye enerji sektörüne olan güveni ve yatırımcı ilgisini göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Bu stratejik kapasitelerin bir an önce hayata geçirilerek ülkemizin hizmetine sunulmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA
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