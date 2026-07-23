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Bakan Bayraktar Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ile görüştü Açıklaması

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Moskova'da Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile bir araya gelerek doğal gaz işbirliği ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi'ni görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Moskova'da Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile görüştüğünü bildirdi.

Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Novak ile Türkiye-Rusya enerji gündemini kapsamlı biçimde değerlendirdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Doğal gaz alanındaki işbirliğimiz ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi'nde gelinen aşamayı ele aldık, mevcut çalışmaların ilerletilmesine ve ortak gündemimize yeni işbirliği alanları kazandırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunduk. Önümüzdeki dönemde de odağımız, enerji diyaloğumuzu değişen küresel dinamiklere yanıt veren, karşılıklı değer üreten yeni çalışma alanlarıyla genişletmek olacak."

Kaynak: AA / Başak Erkalan Köprübaşılı
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