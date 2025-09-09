Bakan Bayraktar, Macaristan ile Enerji İş Birliği Görüşmesi Yaptı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Milano'da görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son yıllarda imza altına aldığımız anlaşmalarla hidrokarbon arama ve üretimi, doğal gaz ticareti ve nükleer iş birliği gibi kritik alanlarda ortak projeleri hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Sayın Szijjarto ile bu projelerin geldiği aşamaları değerlendirdik ve enerji alanındaki ortaklığımızı daha da ileri taşıyacak çalışmalar üzerinde durduk" ifadelerini kullandı.