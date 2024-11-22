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Bakan Bayraktar, Libya ile Petrol ve Doğal Gazda İşbirliği İmkanlarını Görüştü

Bakan Bayraktar, Libya ile Petrol ve Doğal Gazda İşbirliği İmkanlarını Görüştü
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadek ile İstanbul Energy Forum'da bir araya geldi ve iki ülke arasındaki petrol ve doğal gaz alanındaki işbirliklerini değerlendirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadek ile petrol ve doğal gaz alanlarında ortak çalışma ihtimallerini değerlendirdiklerini bildirdi.

Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Abdulsadek ile İstanbul Energy Forum marjında bir araya geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmemizde petrol ve doğal gaz alanlarında ortak çalışma ihtimallerimizi değerlendirdik. Ülkemizin hidrokarbon arama alanındaki tecrübesini iki ülkenin ortak faydasına olacak somut işbirlikleriyle değerlendirebileceğimizi ifade ettik."

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
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