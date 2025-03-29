Bakan Bayraktar: "Koca Yusuf Sondaj Kulesi ile yerli üretim artıyor, dışa bağımlılık azalıyor"

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yalnızca enerjide değil, teknolojide de tam bağımsızlık zamanı. Adı gibi yerli ve güçlü Koca Yusuf Sondaj Kulesi ile yerli üretim artıyor, dışa bağımlılık azalıyor" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından Koca Yusuf Sondaj Kulesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Enerji kaynaklarında dışa bağımlılığın azaldığına dikkati çeken Bayraktar, "Yalnızca enerjide değil, teknolojide de tam bağımsızlık zamanı. Adı gibi yerli ve güçlü Koca Yusuf Sondaj Kulesi ile yerli üretim artıyor, dışa bağımlılık azalıyor. Tasarımı da, üretimi de Türk mühendislerinin imzasını taşıyan Koca Yusuf, Milli Enerji ile Tam Bağımsız Türkiye için hergün yeni umutlar ekiyor, yeni hedefler ekliyor" açıklamasında bulundu.