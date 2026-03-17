Bakan Bayraktar, Kanada Dışişleri Bakanı Anand ile enerjide işbirliği imkanlarını görüştü

Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile Türkiye ve Kanada arasındaki enerji işbirliğini güçlendirecek stratejik adımları ve karşılıklı yatırım fırsatlarını kapsamlı biçimde ele aldıklarını bildirdi.

Bayraktar, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki enerji ve madencilik alanında birbirini tamamlayan güçlü potansiyeli, çok daha geniş bir yelpazede derinleştirmeye büyük önem verdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin özellikle nükleer enerji alanında işbirliğine yönelik somut adımların en kısa sürede atılması konusundaki kararlılığını vurgulayan Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kanada Dışişleri Bakanı Sayın Anita Anand ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda ağırladık. Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki köklü ilişkileri enerji ekseninde daha da güçlendirecek stratejik adımları ve karşılıklı yatırım fırsatlarını kapsamlı bir şekilde ele aldık. Ülkemizde nükleer enerji santrallerinin geliştirilmesine yönelik projeler başta olmak üzere, petrol ve doğal gaz ticareti ile kritik mineraller alanındaki ortak hedeflerimizi değerlendirdik. Özellikle nükleer enerji alanında işbirliği konusunda somut adımların en kısa sürede atılması konusundaki kararlılığımızı ifade ettik. Enerji ve madencilik alanında birbirini tamamlayan bu güçlü potansiyeli çok daha geniş bir yelpazede derinleştirmeye büyük önem veriyoruz."

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay
Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz

Netanyahu'dan yeni video: Onu da öldürdük, İran halkı ayaklansın
Haberler.com
500

İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail'den gündem yaratacak iddia

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Doğruysa ortalık fena karışır
7 yıldır esir hayatı yaşatılan 8 yaşındaki çocuk, kendi adını bile bilmiyormuş

Türkiye'yi derinden etkileyen olayda dehşete düşüren detaylar

Çin: İran, Lübnan ve diğer Orta Doğu ülkelerine insani yardım sağlayacağız

Çin resmen sahaya iniyor
Karşıyaka Belediye Başkanı'na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı

Bayramlaşmaya geldi, açılan pankartı görünce aracına binip kaçtı
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail'den gündem yaratacak iddia

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Doğruysa ortalık fena karışır
Kadıköy'ü protesto korkusu sardı

Korkulan oldu!
Kırıkkale'de evde ölü bulundu

Ailesinin haber alamadığı genç evinde ölü bulundu