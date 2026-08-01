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Bakan Bayraktar: "Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ile BOTAŞ ile Irak devlet petrol şirketleri SOMO ve NOC arasında Irak–Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nın etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşmayı imza altına aldık."

Bakan Bayraktar: 'Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ile BOTAŞ ile Irak devlet petrol şirketleri SOMO ve NOC arasında Irak–Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nın etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşmayı imza altına aldık.'
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Bakan Bayraktar: "Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ile BOTAŞ ile Irak devlet petrol şirketleri SOMO ve NOC arasında Irak–Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nın etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşmayı imza altına aldık.

Bakan Bayraktar: "Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ile BOTAŞ ile Irak devlet petrol şirketleri SOMO ve NOC arasında Irak– Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşmayı imza altına aldık."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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