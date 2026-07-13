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Bakan Bayraktar, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Jean-Christophe Carret ile bir araya geldi Açıklaması

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Jean-Christophe Carret ile yenilenebilir enerji, elektrik altyapısı ve nükleer enerji yatırımlarını görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörlüğü görevine getirilen Jean-Christophe Carret ile yenilenebilir enerji, elektrik altyapısının güçlendirilmesi ve nükleer enerji yatırımlarına yönelik adımları değerlendirdi.

Bayraktar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin enerji dönüşümünü hızlandıracak ve uzun vadeli kalkınma hedeflerine katkı sağlayacak somut projeler geliştirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Bakan Bayraktar, paylaşımında şunları kaydetti:

"Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörlüğü görevine atanan Jean-Christophe Carret ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda kabul ettik. Türkiye'nin enerji dönüşümü vizyonu doğrultusunda yenilenebilir enerji, elektrik altyapısının güçlendirilmesi ve nükleer enerji yatırımlarına yönelik adımları değerlendirdik. Ayrıca bu yıl ev sahipliğini yapacağımız COP31 çerçevesinde geliştirilebilecek işbirliği alanlarını da ele aldık. Uluslararası finans kuruluşlarıyla kurduğumuz güçlü ortaklıklarla Türkiye'nin enerji dönüşümünü hızlandıracak ve uzun vadeli kalkınma hedeflerimize katkı sağlayacak somut projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Görev süresi boyunca yapıcı işbirliği ve değerli katkıları için Humberto Lopez'e teşekkür ediyor, yeni görevine başlayan Jean-Christophe Carret'e başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay
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