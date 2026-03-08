Haberler

Bakan Bayraktar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla başta enerji alanında olmak üzere kadınların toplumdaki önemli rolüne vurgu yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, enerjide tam bağımsız Türkiye hedefine doğru omuz omuza yürüdükleri, sondaj kulelerinden maden ocaklarına, gemilerden nükleer santrallere kadar her alanda aklını, ruhunu ve alın terini ortaya koyan kadınlar olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemize hizmetleriyle değer katan, cesur ve özgüveni yüksek kadınlarımız geleceğe yürüyüşümüzde en büyük güvencemizdir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."

Kaynak: AA / Başak Erkalan
