Bakan Bayraktar'dan "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" paylaşımı Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman ecdadımızı ve tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Bayraktar, NSosyal'deki hesabından, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Bayraktar mesajında şunları kaydetti:

"Bir milletin imkansızı başardığı, yalnızca bir savaşın değil, inancın, kararlılığın ve sarsılmaz bir bağımsızlık iradesinin destanıdır Çanakkale. Çanakkale'de yazılan o eşsiz destan, bugün Türkiye'nin her alanda verdiği bağımsızlık mücadelesine ilham olmaya devam ediyor. Şanlı destanımızdan ilhamla attığımız her adımda kahramanlarımızın emanetine sahip çıkıyoruz. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman ecdadımızı ve tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay
