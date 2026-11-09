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Bakan Bayraktar, Aliağa'daki patlamada ölen 16 işçi için taziye mesajı yayımladı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İzmir Aliağa'daki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 16 işçi için taziye mesajı yayımladı. Mesajında ikisi ağır 13 işçinin yaralı kurtarıldığını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 16 işçi için taziye mesajı yayımladı.

Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"İzmir Aliağa'da bir demir çelik fabrikasında meydana gelen elim iş kazasında 16 işçi kardeşimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Meydana gelen kazanın ardından yürütülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde ikisi ağır olmak üzere 13 işçimiz yaralı olarak kurtarılmıştır. Tedavisi hastanelerde devam eden işçilerimize acil şifalar temenni ediyorum. Hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum."

Kaynak: AA
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