Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan "28 Şubat" paylaşımı Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 28 Şubat postmodern darbesinin yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, bu tarihin Türkiye'nin istikbalini şekillendirmeye çalışanların hüsranı olduğunu ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, " 28 Şubat, bu ülkenin istikbalini milletten habersiz kapalı kapılar ardında dizayn etmeye kalkışanların hüsranla biten hikayesidir." ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin yıl dönümüne ilişkin şunları kaydetti:

"28 Şubat, bu ülkenin istikbalini milletten habersiz kapalı kapılar ardında dizayn etmeye kalkışanların hüsranla biten hikayesidir. Demokrasimize gölge düşürmeye çalışanlara inat, enerjiden savunmaya her alanda kendi rotasını kendi çizen, güçlü ve tam bağımsız Türkiye hedefimizden asla taviz vermeyeceğiz."

Kaynak: AA / Gökçe Topbaş
