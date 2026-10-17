Bakan Bayraktar, 2027'de yüzer üretim platformu Osman Gazi'nin Sakarya sahasındaki gaz üretimini günlük 20 milyon metreküpe yükselteceğini aktardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Bayraktar, 2027'de yüzer üretim platformu Osman Gazi'nin Sakarya sahasındaki gaz üretimini günlük 20 milyon metreküpe yükselteceğini aktardı.
Bakan Bayraktar, 2027'de yüzer üretim platformu Osman Gazi'nin Sakarya sahasındaki gaz üretimini günlük 20 milyon metreküpe yükselteceğini aktardı
Kaynak: AA