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Bakan Bayraktar, 2027'de yüzer üretim platformu Osman Gazi'nin Sakarya sahasındaki gaz üretimini günlük 20 milyon metreküpe yükselteceğini aktardı

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Bakan Bayraktar, 2027'de yüzer üretim platformu Osman Gazi'nin Sakarya sahasındaki gaz üretimini günlük 20 milyon metreküpe yükselteceğini aktardı.

Bakan Bayraktar, 2027'de yüzer üretim platformu Osman Gazi'nin Sakarya sahasındaki gaz üretimini günlük 20 milyon metreküpe yükselteceğini aktardı

Kaynak: AA
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