BAİB Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yeni Yönetim Kurulu Üyeleriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi. Gündemdeki konuların karara bağlandığı toplantıda yeni Yönetim Kurulu Üyeleri arasında görev dağılımı da gerçekleştirildi.

BAİB TİM Delegeleri Ümit Mirza Çavuşoğlu, Süleyman Duran, Emre Aktaş, Osman Yılanlıoğlu, Rasim Feyzan Doğu, Mehmet Özel, Hakkı Ergin Civan ve Ali Bulut'tan oluştu. Ümit Mirza Çavuşoğlu, Cüneyt Doğan, Ramazan Keskin ve Mehmet Ali Can Yaş Meyve Sebze Sektör Kurulu Üyeleri oldu.

"Başarılar diliyorum"

Konu ile ilgili konuşan BAİB Başkanı Çavuşoğlu, "Bilindiği gibi 14 Nisan tarihinde seçimli genel kurulumuzu gerçekleştirdik. İhracat ailemizin değerli fertlerinin onayı ile yeniden göreve geldik. İlk yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirerek, yönetimimiz içerisindeki görev dağılımını belirledik. Bu vesileyle Yönetim Kurulumuza tekrar başarılar diliyorum. Önümüzdeki 4 yıl içerisinde önemli çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Amacımız Bölge ihracatımızı öncelikle 3 milyar dolar rakamına ulaştırmak. Tüm sektörlerimizi kapsayacak, yurt içi ve yurt dışı ticaret heyetleri organize etmek. Yurt dışı ticaret heyetlerine büyük önem veriyoruz. Çünkü programa katılan üyelerimiz gittiğimiz her ülkeden iş bağlantıları kurarak dönüyor. Bu nedenle yurt dışı programlarına ağırlık vereceğiz. Bu vesileyle tüm üyelerimizi yurt dışı ticaret heyetlerimize davet ediyorum" dedi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi