Bahama bayraklı Star Legend 300 yolcusuyla Bodrum'a demir attı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bahama bayraklı lüks kruvaziyer "Star Legend", 300 yolcusuyla Bodrum'u ziyaret etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kruvaziyer turizmi devam ediyor. Kuşadası Limanı'ndan hareket ederek Bodrum'a gelen 159 metre uzunluğundaki butik yolcu gemisi, limana demir attı. Ağırlıklı olarak Amerikalı turistlerin bulunduğu gemide, 300 yolcu ile 203 personel yer alıyor.

"Star Legend", akşam saatlerinde Yunanistan'ın Santorini Limanı'na hareket edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı