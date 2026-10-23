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Bahama bayraklı Star Legend 300 yolcusuyla Bodrum'a demir attı

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Bahama bayraklı Star Legend 300 yolcusuyla Bodrum'a demir attı
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Bahama bayraklı lüks kruvaziyer Star Legend, 300 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesini ziyaret ederek limana demir attı. Kuşadası Limanı'ndan gelen 159 metre uzunluğundaki gemide 203 personel de bulunuyor; gemi akşam saatlerinde Yunanistan'ın Santorini Limanı'na hareket edecek.

Bahama bayraklı lüks kruvaziyer "Star Legend", 300 yolcusuyla Bodrum'u ziyaret etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kruvaziyer turizmi devam ediyor. Kuşadası Limanı'ndan hareket ederek Bodrum'a gelen 159 metre uzunluğundaki butik yolcu gemisi, limana demir attı. Ağırlıklı olarak Amerikalı turistlerin bulunduğu gemide, 300 yolcu ile 203 personel yer alıyor.

"Star Legend", akşam saatlerinde Yunanistan'ın Santorini Limanı'na hareket edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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