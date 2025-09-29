Haberler

Bahama Bandıralı 'Seven Seas Navigator' Kruvaziyeri Alanya'ya Demir Attı

Bahama Bandıralı 'Seven Seas Navigator' Kruvaziyeri Alanya'ya Demir Attı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahama bandıralı 'Seven Seas Navigator' isimli kruvaziyer, Alanya'ya demir atarak 445 yolcusu ile birlikte şehirdeki turistik bölgeleri gezmeye başladı. Geminin akşam saatlerinde Limasol'a hareket etmesi planlanıyor.

Bahama bandıralı 'Seven Seas Navigator' isimli kruvaziyer yolcu gemisi Alanya iskelesine demir attı.

Alanya'ya sabah saatlerinde gelen Bahama bandıralı 'Seven Seas Navigator' isimli kruvaziyerin 445 yolcu ve 362 mürettebatın bulunduğu, yolcuların bir kısmının Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere vatandaşı olduğu öğrenildi. Sabah saat 09.00 'da Marmaris'ten gelen kruvaziyer yolcu gemisinin akşam saat 18.00 sıralarında Limasol'a gitmek üzere Alanya'dan ayrılması bekleniyor. Turistler şehir merkezini gezmek için gemiden inerken, bazısı da tarihi ve turistik bölgeleri ziyaret etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum

Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1907 detayı bomba! Fenerbahçe Kerem ile iki sözleşme imzalamış

1907 detayı bomba! Fenerbahçe Kerem ile iki sözleşme imzalamış
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti

Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.