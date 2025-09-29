Bahama Bandıralı 'Seven Seas Navigator' Kruvaziyeri Alanya'ya Demir Attı

Bahama bandıralı 'Seven Seas Navigator' isimli kruvaziyer yolcu gemisi Alanya iskelesine demir attı.

Alanya'ya sabah saatlerinde gelen Bahama bandıralı 'Seven Seas Navigator' isimli kruvaziyerin 445 yolcu ve 362 mürettebatın bulunduğu, yolcuların bir kısmının Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere vatandaşı olduğu öğrenildi. Sabah saat 09.00 'da Marmaris'ten gelen kruvaziyer yolcu gemisinin akşam saat 18.00 sıralarında Limasol'a gitmek üzere Alanya'dan ayrılması bekleniyor. Turistler şehir merkezini gezmek için gemiden inerken, bazısı da tarihi ve turistik bölgeleri ziyaret etti. - ANTALYA