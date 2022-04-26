Bahama bandıralı kruvaziyer, Çeşme'ye 250 turist getirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bahama bandıralı kruvaziyer, Çeşme'ye 250 turist getirdi

AA - Seher Deniz - Ekonomi
 - Güncelleme:
Bahama bandıralı kruvaziyer, Çeşme'ye 250 turist getirdi

Bahama bandralı turistik yolcu gemisi "Seabourn Encore", 250 yolcusuyla İzmir'in Çeşme ilçesine geldi.

ÇEŞME, İZMİR (AA) - Bahama bandralı turistik yolcu gemisi "Seabourn Encore", 250 yolcusuyla İzmir'in Çeşme ilçesine geldi.

Yolcuları, Çeşme Ulusoy Limanı'nda Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran karşıladı.

İstanbul'dan 250 yolcuyla seyrine devam eden geminin, bu akşam hareket ederek Bodrum, Rodos ve Santorini ile turunu sürdüreceği öğrenildi.

Çeşme'ye 3 yıl aranın ardından ilk kruvaziyer, 24 Nisan'da gelmişti. Seabourn Encore, bu sezon Çeşme'ye gelen ikinci kruvaziyer oldu.

AA / Seher Deniz - Ekonomi

Bahama, ulusoy, İzmir, Çeşme, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title