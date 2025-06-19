Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu Düzenlendi

Uydu ve mobil haberleşmenin gelecek vizyonu, sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen "Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu"nda masaya yatırıldı.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu ve TÜRKSAT'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu", Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde organize edilen oturumlarla devam ediyor.

Etkinliğin "Çoklu Ağların Sinerjisi: Uydu ve Mobil Haberleşmenin Geleceği" başlıklı üçüncü ve son oturumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkan Yardımcısı Beytullah Kuşcu'nun moderatörlüğünde gerçekleşti.

ULAK Haberleşme Genel Koordinatörü Kazım Efendioğlu, Türkiye'nin dijital egemenliğini güçlendirecek altyapıyı inşa eden kurumlardan biri olduklarını söyledi.

Yeni nesil 5G haberleşmeye yönelik altyapı çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Efendioğlu, ULAK'ın ürün yelpazesi hakkında bilgileri paylaştı.

Efendioğlu, afet yönetimi acil durum kullanımları için çeşitli platformları hazır ettiklerini ve uyduyla entegrasyonunun olduğunu anlattı.

Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan ise Türkiye'nin fiber altyapısına yaptıkları katkılara değinerek 2030 yılına kadar vizyonlarına ulaşmak için hedeflerin adım adım belirlenip planlandığını ve hazır olduğunu, 6G teknolojiye ilişkin de çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Vehbi Çağrı Güngör de uydu haberleşmesinin tamamlayıcı rolünden bahsederek bu alanda TURKSAT destekli çalışmalardan bahsetti.

Vodafone Güney Avrupa Ulusal Şebekeler Direktörü Erhan Eraydın ise uydu haberleşmeleri altyapısına büyük yatırımlar gerektiğine bunun da dünyada konsorsiyumlarla yapıldığına dikkati çekti.