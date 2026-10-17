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Bafra TSO'da 12 meslek grubunda bin 638 üye oy kullanmak için sandık başına gitti

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Bafra TSO'da 12 meslek grubunda bin 638 üye oy kullanmak için sandık başına gitti
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Bafra TSO'da meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimleri, 12 meslek grubunda bin 638 üyenin oy hakkıyla başladı. Mevcut Başkan Serdal Sefa Kocabaş'ın mavi listesi ile eski başkan Göksel Başar'ın kırmızı listesi, saat 17.00'ye kadar sürecek oylamada yarışıyor.

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeliği seçimleri başladı.

12 meslek grubunda bin 638 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimde, mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Sefa Kocabaş'ın mavi listesi ile önceki dönem başkanlarından Göksel Başar'ın kırmızı listesi yarışıyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen seçimlerde, oda üyeleri meslek komiteleri ve meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Bafra TSO hizmet binasında saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Mavi liste ile kırmızı liste yarışıyor

Seçimde, mevcut Bafra TSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Sefa Kocabaş'ın öncülüğündeki mavi liste ile önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Başar'ın kırmızı listesi karşı karşıya geliyor. Odaya kayıtlı bin 638 üyenin oy kullanabileceği seçimlerde, 12 meslek grubunun temsilcileri belirlenecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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