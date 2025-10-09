Haberler

Bafra Ovası'nda Kışlık Sebze Ekimi Başladı

Samsun'un Bafra Ovası'nda kışlık sebze ekimi 100 bin dekar alanda gerçekleştirildi. Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, ürünlerin bilinçli tarım teknikleriyle yetiştirildiğini ve 2026 yılı Ocak ayından itibaren pazarda uygun fiyatlarla yer alacağını duyurdu.

Samsun'un Bafra Ovası'nda yazlık sebze sezonunun tamamlanmasının ardından, yaklaşık 100 bin dekarlık alanda kışlık sebze ekimi gerçekleştirildi. Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, karnabahardan ıspanağa kadar birçok ürünün toprakla buluştuğunu belirterek, üretimin denetim altında ve bilinçli şekilde sürdüğünü ifade etti.

Bafra Ovası'nda yazlık sebze hasadının sona erdiğini söyleyen Tosuner, "2025 sezonu yazlık sebzede bitiyor. Çeltik hariç ürünlerimizde sezon tamamlandı. Şimdi ikinci kuşakta arpa, buğday ekimi devam ediyor. Aynı zamanda yaklaşık 100 bin dekar alanda kışlık sebze ekimi yapılıyor" dedi.

Karnabahardan marula, tarlalardan sofralara

Kışlık sebze üretimi kapsamında, karnabahar, brokoli, beyaz lahana, ıspanak, marul ve pırasa gibi ürünler tarlalara ekildi. Tosuner, gübre kullanımının da bilinçli yapıldığını vurgulayarak, "Kalite ve lezzeti bozulmadan üretim yapıyoruz. Her şey denetim altında," ifadelerini kullandı.

Ocak 2026'dan itibaren makul fiyatlarla pazarda

Tosuner, kışlık sebzelerin 2026 yılı Ocak ayından itibaren daha makul fiyatlarla ve günlük taze olarak pazarlarda yerini alacağını belirterek, "Bugün tarladan toplanan ürün, akşam sevk edilip sabah İstanbul, Ankara, Van, Diyarbakır gibi illerdeki hallere ulaşıyor" şeklinde konuştu.

İhracat da devam ediyor

Bafra Ovası'nda yetiştirilen ürünlerin sadece iç pazarda değil, Gürcistan ve Ukrayna gibi ülkelere de ihraç edildiğini belirten Tosuner, "Biz üretim bölgesiyiz. Üretiyoruz, üretiyoruz, üretiyoruz" sözleriyle Bafra'nın tarım potansiyeline dikkat çekti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
