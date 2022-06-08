Bafra'da tütün fideleri toprakla buluştu - Haberler

Bafra'da tütün fideleri toprakla buluştu

SAMSUN Samsun'un Bafra ilçesinde kırsal mahallelerde tütün dikimine başlandı. Arazide incelemelerde bulunan Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, tütün üreticilerinin sorunları hakkında bilgi aldı.

70 mahallede tütün üretiminin gerçekleştirildiği Bafra'nın 70 mahallesinde üreticiler, tütün fidelerini toprakla buluşturmaya başladı. Her geçen yıl tütün ekim alanları genişlerken, boş olan araziler tekrar tütün ekimi yapılarak çiftçiler tarafından değerlendiriliyor. Dikim yapan üreticileri ziyaret eden Kaymakam Ertürkmen, işçilerle sohbet edip, üreticilerin sorunlarını dinledi. Kaymakam Ertürkmen, "Türkiye'nin önemli tütün üretim merkezlerinden birisi olan Bafra'da tütün dikim çalışmaları başladı. Bu arada köylülerimiz ve işçilerimizle beraber olalım, onlara hayırlı olsun diyelim istedik. Ürünlerinin bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, "Biz üretim olan bir bölgede tarım yapıyoruz. Yaklaşık 140 bin dekar alanda çeltik ekim alanımız var. 90 bin dönüm yazlık sebze ürünümüz var. Türkiye'de en verimli, en kaliteli salça veren kaba biberine sahibiz" diye konuştu. Orta Durak Mahallesi'nden tütün üreticisi Mehmet Çil, "BU tütünü çocukluk yaşlarımızdan beri yapıyoruz. Bazı kişiler tütün yapmayı bırakıyorlar. Büyük şehirlere göç veriyoruz, bundan korkuyoruz. Köylerimizi bırakmayalım. Devletimizden sadece isteğimiz küçük çiftçimize biraz kulak versin, büyük şehirlere göç etmeyelim. Toprağımıza sarılalım. Tarım olmayınca vatan da olmaz" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Ertürkme'e, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş ve ziraat odası yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.