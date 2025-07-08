Bafra'da Kuaför ve Berber Tarifeleri Güncellendi

Bafra'da Kuaför ve Berber Tarifeleri Güncellendi
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Samsun'un Bafra ilçesinde, ekonomik koşullar ve maliyet artışları nedeniyle kadın kuaförleri ve erkek berberlerine uygulanan fiyat tarifesi güncellendi. Yeni tarifelerin tüm salonlarda asılması zorunlu olacak.

Samsun'un Bafra ilçesinde kadın kuaförleri ve erkek berberlerine yönelik fiyat tarifesi güncellendi. Bafra Berberler Odası, artan maliyetleri gerekçe göstererek yeni fiyatları duyurdu.

Yapılan açıklamada, ekonomik koşullar ve giderlerdeki artış nedeniyle tarifede güncellemeye gidildiği belirtilerek, vatandaşların yeni fiyatlar konusunda bilgilendirileceği ifade edildi. Zamlı tarifelerin tüm berber ve kuaför salonlarında görünür şekilde asılması zorunlu olacak.

Yeni fiyatlara göre erkek berberlerde; saç-sakal (yıkamalı) 500 TL, sakal tıraşı 150 TL, ense tıraşı 150 TL oldu.

Kadın kuaför tarifesinde ise saç kesimi 500 TL olarak belirlendi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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