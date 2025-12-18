Bafra Çeltik Komisyonu üye seçimi

Samsun'un Bafra ilçesinde Çeltik Komisyonu üye seçimleri gerçekleştirildi.

Bafra Ziraat Odası toplantı salonunda yapılan seçimlerde, kayıtlı 2 bin 620 çeltik üreticisinden bin 571'i oy kullandı.

İki adayın yarıştığı seçimde Koruluk Mahallesi'nden çeltik üreticisi Hamza Bayrak, 822 oy alarak Çeltik Komisyonu üyeliğine seçildi. Bayrak, 3 yıl süreyle görev yapacak.

Seçimde Kaygusuz Mahallesi'nden Mecit Aytek ise 741 oy alırken, 8 oy geçersiz sayıldı. - SAMSUN