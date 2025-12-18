Bafra Çeltik Komisyonu üye seçimi
Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen çeltik komisyonu üye seçimlerinde Hamza Bayrak, 822 oyla üyeliğe seçildi. Seçimlerde toplam 2.620 çeltik üreticisinden 1.571'i oy kullandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde Çeltik Komisyonu üye seçimleri gerçekleştirildi.
Bafra Ziraat Odası toplantı salonunda yapılan seçimlerde, kayıtlı 2 bin 620 çeltik üreticisinden bin 571'i oy kullandı.
İki adayın yarıştığı seçimde Koruluk Mahallesi'nden çeltik üreticisi Hamza Bayrak, 822 oy alarak Çeltik Komisyonu üyeliğine seçildi. Bayrak, 3 yıl süreyle görev yapacak.
Seçimde Kaygusuz Mahallesi'nden Mecit Aytek ise 741 oy alırken, 8 oy geçersiz sayıldı. - SAMSUN
