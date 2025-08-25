BAE, İtalya ve Mısır Menşeli Poliüretan Suni Deri İthalatında Soruşturma Açtı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İtalya ve Mısır menşeli poliüretan suni deri ithalatına ilişkin önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açıldı.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, BAE, İtalya ve Mısır menşeli "mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi diğerleri (poliüretan suni deri)" ithalatına yönelik önlemlerin etkisiz kalıp kalmadığına yönelik inceleme yapıldı.

İnceleme sonucu elde edilen bilgi ve bulgulara dayanılarak İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, BAE, İtalya ve Mısır menşeli poliüretan suni deri ithalatına ilişkin önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verildi.

Tebliğle soruşturmaya ilişkin usul ve esaslar da belirlendi.