Badem ve ceviz ithalatında ek gümrük vergileri arttırıldı

Badem ve ceviz ithalatında gümrük vergisi oranları ve ek mali yükümlülük tutarları arttırıldı. Bu karar Adıyamanlı üreticiler tarafından sevinçle karşılandı.

Badem ve cevizdeki gümrük vergisi artışı Adıyamanlı üreticileri sevindirdi

ADIYAMAN - Badem ve ceviz ithalatında ek gümrük vergilerin arttırılması Adıyamanlı üreticiler tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı kararına göre badem ithalatının gümrük vergisi oranı yüzde 2'den yüzde 15'e yükseltildi. Ek mali yükümlülük tutarı ürünün kabuklu olanları için ton başına 452 dolardan 580 dolara, kabuksuz olanları için 818 dolardan 942 dolara çıkarıldı. Ceviz ithalatının gümrük vergisi oranı ise yüzde 4'ten yüzde 15'e, ek mali yükümlülük tutarı ise kabuklu ceviz için ton başına 307 dolardan 416 dolara yükselirken, kabuksuz ceviz için ise 573 dolardan 1.099 dolara çıkarıldı.

1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek olan kararname ile ilgili açıklamalarda bulanan Kahta Badem Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, badem ve ceviz ithalatında yapılan düzenlemelerin üreticiler tarafından büyük bir sevinçle karşılandığını söyledi.

Başkan Yıldırım, " Bugün badem ve ceviz ithalatı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi resmi gazetede yayınlandı. Bu karar gereği badem ve cevizde ithalat gümrük vergileri arttırılmıştır. Seviye olarak yüzde 2'den yüzde 15'e artı ek mali yükümlülük de arttırılmıştır. Bu da iç bademde yaklaşık olarak bin 21 dolar bir fark oluşturur. Bir artışa sebep olmuştur. Bizim kabuklu bademimizde de 8,5 lira gibi bir artış olmuştur. Tabii bu artışlar birliğimizin girişimleriyle, milletvekillerimizin, siyasetçilerimizin ve bürokrasimizin desteği ile bu duruma geldi. Özellikle AK Parti milletvekillerimizden Doç. Dr. Resul Kurt'a çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü yoğun bir mesai ve iyi bir çaba harcadı. Şuan mevcut gümrük vergileri, üreticilerimiz arasında büyük bir sevinçle karşılandı. Üreticilerimizin asıl beklediği hedef ise 2017'ye kadar uygulanan gümrük vergisi oranıydı. Bu da yüzde 43.2'dir. Bunun bu seviyeleri yükselmesi için mücadelelerimize devam edeceğiz" dedi.