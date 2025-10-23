Ayvalık Ticaret Odası Başkanı'ndan Zeytinyağı Sahteciliği Uyarısı

Ayvalık Ticaret Odası (ATO) Başkanı Ali Uçar, "Ayvalık zeytinyağı" etiketiyle satılan bazı taklit ve tağşiş bir ürünler konusunda uyarıda bulundu.

Uçar, yaptığı açıklamada, coğrafi işaretin sağladığı marka güvenini suiistimal eden sahtecilerin, hem tüketiciyi yanılttığını hem de bölge üreticisinin emeğini hiçe saydığını savundu.

Uçar, taklit ve tağşişin bir ürünün bölgeye ve bilhassa üreticisine zarar veren çok büyük bir kötülük olduğunu belirterek, Ayvalık'ın coğrafi işareti sayesinde tüketicide yarattığı güvenin bu yolla sarsıldığını ifade etti.

Bölgedeki zeytinyağı üretimi verilerini paylaşan Uçar, Balıkesir bölgesinde yıllık üretimin "var yılı"nda 40-45 bin tonun üzerinde, Ayvalık-Gömeç bölgesinde ise yaklaşık 16-18 bin ton civarında olduğunu kaydetti.

Uçar, sahtecilikle mücadele için en önemli adımın tüketicinin bilinçlenmesi olduğunun altını çizdi.