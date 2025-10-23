Haberler

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı'ndan Zeytinyağı Sahteciliği Uyarısı

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı'ndan Zeytinyağı Sahteciliği Uyarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, 'Ayvalık zeytinyağı' etiketiyle satılan sahte ürünler konusunda tüketicileri uyardı ve bu durumun hem tüketiciyi yanıltıp hem de bölge üreticisini etkilediğini vurguladı.

Ayvalık Ticaret Odası (ATO) Başkanı Ali Uçar, "Ayvalık zeytinyağı" etiketiyle satılan bazı taklit ve tağşiş bir ürünler konusunda uyarıda bulundu.

Uçar, yaptığı açıklamada, coğrafi işaretin sağladığı marka güvenini suiistimal eden sahtecilerin, hem tüketiciyi yanılttığını hem de bölge üreticisinin emeğini hiçe saydığını savundu.

Uçar, taklit ve tağşişin bir ürünün bölgeye ve bilhassa üreticisine zarar veren çok büyük bir kötülük olduğunu belirterek, Ayvalık'ın coğrafi işareti sayesinde tüketicide yarattığı güvenin bu yolla sarsıldığını ifade etti.

Bölgedeki zeytinyağı üretimi verilerini paylaşan Uçar, Balıkesir bölgesinde yıllık üretimin "var yılı"nda 40-45 bin tonun üzerinde, Ayvalık-Gömeç bölgesinde ise yaklaşık 16-18 bin ton civarında olduğunu kaydetti.

Uçar, sahtecilikle mücadele için en önemli adımın tüketicinin bilinçlenmesi olduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Ekonomi
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'e beraat kararı

Ahmet Türk hakkında açılan "kayyum" davasında karar çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Türk Bayrağı Gazze'de dalgalandı, Netanyahu sinirden köpürdü

Netanyahu'yu küplere bindiren fotoğraf! Bu sözler kriz çıkartır
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak

İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
Arda Güler İspanyolları hayrete düşürdü

Arda İspanyolları hayrete düşürdü
Sokakta ağızlıksız gezdirilen 'Rottweiler' cinsi köpek dehşet saçtı

Sokakta ağızlıksız gezdirilen 'Rottweiler' cinsi köpek dehşet saçtı
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
3 kişinin öldürüldüğü kanlı pusunun görüntüleri! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı

İşte 3 kişiyi öldüren cani! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı
Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir

Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir
Fenerbahçe'ye Stuttgart maçı öncesi çifte müjde

Fenerbahçe'ye Stuttgart maçı öncesi çifte müjde
Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence uzaylı

Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.