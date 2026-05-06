Haberler

13 milyon TL'lik ihale tamamlandı, tarihi yapı yeniden hayat bulacak

13 milyon TL'lik ihale tamamlandı, tarihi yapı yeniden hayat bulacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki tarihi Kaymakamlık Binası'nın restorasyonu için ihale gerçekleştirildi. İhaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalanarak, yapı özgün mimarisine sadık kalınarak yeniden ayağa kaldırılacak.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan ve kentin önemli tarihi yapıları arasında yer alan eski Kaymakamlık Binası için restorasyon ihalesi gerçekleştirildi.

Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yürütülen ihale kapsamında; Ayvalık Sakarya Mahallesi'nde bulunan, 200 ada 3 parselde yer alan tescilli yapının restorasyon uygulama işi için süreç tamamlandı.

İhale kayıt numarası 2026/523889 olan yapım işinin ihalesi 7 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Yaklaşık maliyeti 13 milyon 966 bin TL olarak belirlenen restorasyon çalışması için toplam 3 teklif verildi ve tekliflerin tamamı geçerli sayıldı.

Yapılan değerlendirme sonucunda ihaleyi kazanan firma ile 20 Nisan 2026 tarihinde sözleşme imzalandı. Sözleşme bedelinin ise 12 milyon 840 bin TL olduğu açıklandı.

Restorasyon çalışmalarını, Ankara merkezli Hacıabdullahoğlu Restorasyon Mimarlık Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi üstlenecek.

Projenin uygulama süresi 24 Nisan 2026 ile 24 Ağustos 2026 tarihleri arasında planlandı.

Ayvalık'ın tarihi ve kültürel kimliği açısından büyük önem taşıyan eski Kaymakamlık Binası, gerçekleştirilecek restorasyon çalışmalarıyla özgün mimarisine sadık kalınarak yeniden ayağa kaldırılacak. Daha önce de bu yapının rölöve ve restorasyon projelerinin hazırlandığı ve yapının kültürel miras kapsamında koruma altına alındığı biliniyor.

Yetkililer, restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte yapının kente yeniden kazandırılacağını ve tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiğini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu

ABD'den Hürmüz'de tarihi geri adım
Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü

Trump'ın kararı piyasaları sarstı
İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar

Savaş sonrası bir ilk yaşandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu

Görüntüler Antarktika değil Türkiye'den! Mayısta 6 metre kar
Sinan Engin'den Galatasaray-Antalyaspor maçına ilişkin iddialı tahmin

Galatasaray-Antalyaspor maçı için çok iddialı bir tahminde bulundu
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi

Yasak aşkıyla yazışmaları için mahkemede eşinden özür diledi
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşinden kötü haber! Ünlü iş insanı acil ameliyata alındı

Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşinden kötü haber! Acil ameliyata alındı
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu

Görüntüler Antarktika değil Türkiye'den! Mayısta 6 metre kar
Sergen Yalçın'dan taraftarın tepkisine olay cevap

Taraftarın tepkisine olay cevap
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız

Arda Güler'in yanına bir Türk daha! İşte Real Madrid'in büyük hayali