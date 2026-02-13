Haberler

Balıkesir'de "zeytinyağı lisanslı depo" kuruluyor

Balıkesir'de 'zeytinyağı lisanslı depo' kuruluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, zeytinyağı sektörünün kurumsallaşması ve kalite güvencesinin sağlanması amacıyla 'zeytinyağı lisanslı depo' için şirketleşme süreci başladı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte üreticilere sigorta ve kalite güvencesi sunulacak.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, zeytinyağı sektöründe kaliteyi koruyacak ve ticareti kurumsallaştıracak "zeytinyağı lisanslı depo" için şirketleşme süreci başladı.

Ayvalık Ticaret Odasının ev sahipliğinde düzenlenen törende, Kuzey Ege Zeytinyağı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ'nin kuruluşu için ilk imzalar atıldı.

Balıkesir Valiliği, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle hayata geçen proje, sektörde saklama koşullarını iyileştirmeyi ve üreticiyi korumayı hedefliyor.

Haziran 2025'te Ayvalık'ta tahsisi yapılan 14 dönümlük alanda projesi hazırlanan ve 6 bin ton depolama kapasitesine sahip olacak tesis, yaklaşık 6 milyon dolarlık yatırımla hayata geçiyor.

Ticaret Bakanlığının onayının ardından resmiyet kazanan şirketleşme süreciyle??? bölgedeki zeytinyağı ticareti yeni bir boyut kazanacak.

Proje ile üreticiye sigorta ve kalite güvencesi sağlanacağını dile getiren Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, "Lisanslı depo, ürünün envanterini çıkarma şansı tanıyacak. Üretici malını teslim ettiğinde ürünü sigortalanmış olacak. Uygun saklama koşulları sayesinde yağın asit oranı ve kalitesi bozulmayacak, ürün değerini kaybetmeyecek. Bu sistem tüm süreci regüle ederek fiyat istikrarına katkı sağlayacak." dedi.

İmza törenine, Balıkesir'in yanı sıra Çanakkale ve İzmir'den çok sayıda Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve Sanayi Odası temsilcisi katıldı.

Proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Yerel Kalkınma Hamlesi" kapsamında 2026 yılı öncelikli yatırımları arasında yer alarak devlet politikasıyla da destekleniyor.

Tesisin tam kapasite faaliyete geçmesiyle Kuzey Ege zeytinyağının dünya piyasalarındaki rekabet gücünün artması ve borsada işlem gören kurumsal bir ürün haline gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Ekonomi
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz

Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Derbi öncesi flaş karar! Sadettin Saran futbolculara duyurdu

Derbi öncesi flaş karar! Futbolculara son idmanda duyurdu
Gözde Seda Altuner kilo vermesinin sırrını açıkladı

Hızla kilo veren ünlü oyuncudan tehlikeli uyarı
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu

Şiddetli sağanak ilçenin sembolünü görünmez hale getirdi
Derbi öncesi flaş karar! Sadettin Saran futbolculara duyurdu

Derbi öncesi flaş karar! Futbolculara son idmanda duyurdu
Enkaz devralan Michael Carrick'ten büyük başarı

Enkaz devralan Carrick'ten 1 ayda tarihi başarı
Enes Batur adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Enes Batur hakkında karar verildi