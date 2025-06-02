Ayvalık'ta İlk GastroFest Başarıyla Tamamlandı

Ayvalık'ta İlk GastroFest Başarıyla Tamamlandı
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Ayvalık ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen GastroFest, üç gün süren etkinlikler sonunda sona erdi. Festivalde katılımcılar yöresel ürünler ve farklı lezzetler ile buluştu. Belediye Başkanı Mesut Ergin, festivalin geleneksel hale getirilmesi için çalışmalara devam edeceklerini açıkladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen GastroFest Ayvalık, sona erdi.

Ayvalık Belediyesinin ev sahipliğinde, Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen festival, üç gün boyunca çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Zengin programı ve renkli etkinlikleriyle dikkati çeken festivalde, katılımcılar hem farklı lezzetlerin tadına baktı hem de yöresel ürünleri yakından tanıma fırsatı buldu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, katılımcılardan ve bölge halkından olumlu geri dönüşler aldıklarını belirterek, "GastroFest Ayvalık'ın geleneksel hale getirilmesi ve gelecek kuşaklara bir kültürel miras olarak aktarılması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Suat Salgın - Ekonomi
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