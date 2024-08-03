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Ayvalık'ta Ekşi Maya Artızan Ekmek Atölyesi İlgi Gördü

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen Ekşi Maya Artızan Ekmek Yapımı Atölyesi'ne ilgi yoğun oldu. Atölye çalışmasında katılımcılara sıfırdan ekşi maya üretimi ve evde artızan ekşi maya ekmek yapımı öğretildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen Ekşi Maya Artızan Ekmek Yapımı Atölyesi'ne ilgi yoğun oldu.

Ayvalık'ın Mutluköy Mahallesi'nde; Milli Eğitim Bakanlığı ile Komili işbirliğiyle hayata geçirilen Yaşam Merkezi'nde Şef ve Ekmek Yapım Ustası Nevin US'un öncülüğünde gerçekleşen atölye çalışması 52 yetişkin katılımcı ile gerçekleştirildi.

Bünge-Komili Zeytinyağı Operasyon Direktörü Mehmet Cavlı'nın da hazırlanan ekşi maya ekmeklerle zeytinyağı tadımı yaptığı etkinlikle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Şef ve Ekmek Yapım Ustası Nevin Us, 2 yıldan bu yana yaşadığı Ayvalık'ta böylesi bir atölye çalışmasının gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Uzun yıllardır mutfağın her bölümünde görev aldığına işaret eden Nevin Us, "Ama son yıllarda ekşi maya artızan ekmek yapıyor ve eğitimlerini veriyorum. Son 2 yıldır doğup büyüdüğüm şehrimden yaşamımı, gençlik hayalim olan Ayvalık'a taşıdım. Kıymetli dostum Komili Operasyon Direktörü Mehmet Cavlı ile bir sohbet sırasında, 'Zeytinyağı ve ekşi maya ekmeği birleştirerek Ayvalık'ta bir yetişkin atölyesi yapabiliriz' dedik. Ayvalık Mutluköy'de Milli Eğitim Bakanlığı ve Komili İşbirliği ile bir yaşam merkezi haline getirilen mekanda yetişkinler için, bir ekşi maya ekmek atölyesi yapmaya karar verdik. Mutluköy Yaşam Merkezi'nin Müdürü Erol Bozkale'ye projemizi anlattık. Kendileri de çok faydalı bir atölye olacağını düşündü ve bize destek verdi" dedi.

Amaçlarının katılımcılara sıfırdan ekşi maya üretmeyi ve oluşturulan ekşi mayalar ile evlerinde kendi artızan ekşi maya ekmeklerini yapmayı öğretmek olduğunu kaydeden Us, "Sağolsun Erol hocamız duyurularımızı yaptı. Yoğun bir katılımcı isteği oluştu. 50'nin üzerinde yetişkin katılımcı ile atölye çalışmalarımıza başladık. Bu projemize, Balıkesir'in medar-ı iftarı olan ve yıllardır unları ile çalışmaktan büyük keyif aldığım bir un firmasından da tam destek aldım" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Ayvalık Mutluköy Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirdikleri ekşi maya ekmek atölyesini 3 periyotta hayat geçirdiklerini anlatan Nevin Us, "İlk bölümde; unları ve ekmeği anlatan teorik bilgiler ve sıfırdan ekşi maya üretimini yaptık. İkinci bölümde, hazırladığımız ekşi maya ile artızan ekmek yapımını gerçekleştirdik. Üçüncü bölümde ise ürettiğimiz ekşi maya ile artızan ekmek hamurumuzun çizimi, pişirilmesi ve zeytinyağı eşliğinde tadımını yaptık" diye konuştu.

Mehmet Cavlı'nın zeytin ağacı ve zeytinyağı hakkında verdiği bilgiler ve zeytinyağı tadımı etkinliğine çok büyük değer kattığını vurgulayan Us, "Bana bu projede desteklerini esirgemeyen Tellioğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Buse Tellioğlu hanımı anmadan geçmek istemem. Kendisine teşekkürlerimi bu vesile ile bir kez daha iletmek isterim. Mutluköy Yaşam Merkezi yöneticisi hocamız Erol Bozkale ve personeline desteklerinden ve yardımlarından dolayı teşekkür ederim. Elbette Komili Zeytinyağları adına bana inanan ve destek veren kadim dostum Mehmet Cavlı'ya çok çok teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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