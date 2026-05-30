Bayramın dördüncü gününde turistik oteller doldu taştı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle otellerde yüzde 90'a varan doluluk oranı turizmcileri memnun ediyor. Bayram dolayısıyla Ayvalık'a toplamda 66 bin aracın girmesiyle yollar kilitlenirken, bayramın dördüncü günü olmasına rağmen ilçedeki turistik tesislerde şu ana kadar doluluk oranında düşüş yaşanmadı.

Ayvalık'ın turizm alanında cazibe merkezi durumundaki Sarımsaklı'da faaliyet gösteren 5 yıldızlı bir otelin Ön Büro Müdürü Funda Çörek, Kurban Bayramı nedeniyle tesislerinde tamamı Türk turistlerin tatil yaptığını söyledi.

Bayram süresince yüzde 90 oranında doluluk kapasitesine ulaştıklarını anlatan Çörek, "Aslında böyle bir yoğunluğu, bu yıl Kurban Bayramı'nın Mayıs ayına denk gelmesi ve Mayıs ayının Ayvalık'ta güney kentlerimize göre biraz serin geçmesi nedeniyle beklemiyorduk. Bayramdan çok umudumuz yoktu. Şu anda yabancı konuğumuz yok. Zaten burası da; ailelere hitap eden bir tesisi olduğu için müşteri portföyümüz bu yönde gelişti" dedi.

Son yıllarda Türkiye'den Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki adalarına yönelik çok ciddi bir ilginin olduğuna ilişkin bir soruyu yanıtlayan Çörek, "Bu durum belki biraz Avrupa ülkelerine duyulan Avrupa hayranlığından kaynaklanabilir. Bunun dışında genel olarak maliyetlere baktığınız zaman Schengen Vizesi ücretleri, vize randevu süreçleri, gidiş-geliş ve ulaşım ücretlerini de hesaba katarsak, aslında ortaya çıkan rakam Türkiye'deki tatil imkanlarıyla hemen hemen aynı rakamlara denk geliyor. Tabi bu duruma destek veren Aliağa, Dikili, Ayvalık ve Edremit Körfez'in de pek çok firma var. Adeta şehir içi dolmuş gibi sefer kaldırmaya başladılar. Tabi hal böyle olunca da, bu durumun Türk tatilcilerin de Yunan adalarına yönelik taleplerini arttırdığına inanıyorum" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı