Ayvalık Belediyesi Mahalle Evleri üretim merkezi oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ayvalık Belediyesi Mahalle Evleri üretim merkezi oldu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Ayvalık Belediyesi Mahalle Evleri üretim merkezi oldu

Balıkesir'in Ayvalık Belediyesi Mahalle Evleri çatısı altında, farklı alanlarda beceri kurs ve eğitimlerine aralıksız devam ediyor.

Balıkesir'in Ayvalık Belediyesi Mahalle Evleri çatısı altında, farklı alanlarda beceri kurs ve eğitimlerine aralıksız devam ediyor.

Unutulmaya yüz tutmuş, sepet örme geleneği ve deri işlemeciliği Ayvalık Belediyesi Mahalle Evleri çatısı altında yeniden hayat buldu. Kurslara katılan kadınlar ürettikleri el yapımı ürünleri farklı etkinliklerde kurulan mahalle evleri stantlarında satışa sunuyor. Geçtiğimiz günlerde Küçükköy Teferic Şenlikleri'nde yoğun ilgi gören üretici kadınların ürünleri, 2. Hayat Boyu Öğrenme Etkinlikleri dahilinde Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde kurulacak stantlarda da vatandaşlarla buluşacak.

Ayvalık Belediyesi mahalle evleri kadınların sosyal ve toplumsal statüsünün yükselmesi, istihdam olanaklarının artması ve katma değer üretebilmelerine katkı sunmak amacıyla hizmet ve projelere devam ediyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kadınları hayatın içine katan projelere ağırlık verdiklerini vurguladı. Belediye çatısı altındaki mahalle evlerinin, kurslar sayesinde hem öğrenme ve meslek edindirme merkezi gibi hizmet verdiğine değinen Başkan Mesut Ergin; "Mesleki ve beceri kurslarımız, özellikle aile bütçesine katkı sunmak isteyen kadınlar için önemli fırsat sunuyor. Ayrıca, farklı alanlarda kurs ve eğitim alan kadınların özgüveni artmakta, böylece geleceğe daha güvenle bakabilmektedir. Başta kadınlarımız olmak üzere, imkanı ve zamanı olan tüm vatandaşlarımızı, mesleki eğitim ve beceri kurslarımıza katılmaya davet ediyorum" dedi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mesut Ergin Balıkesir Küçükköy Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title