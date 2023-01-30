Aynı ürün, farklı fiyatlar! Marketlerdeki tutarsız etiketler pes dedirtti

Sık sık etiketleri değiştiren ve vatandaşı zam yağmuruna tutan marketler, büyük tepki çekiyor. Birçok ürüne zam yapılırken, sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar da vatandaşların tepkisini çekti. Son olarak 200 gramlık aynı marka bir peynirin, dört farklı markette birbirinden farklı fiyatlara satışa sunulduğu ortaya çıktı.

Vatandaşın en çok şikayet ettiği konuların başında yüksek gıda fiyatları geliyor. Son aylarda marketlerin uyguladığı art arda gelen zamlar, fahiş fiyatlar vatandaşı canından bezdirdi. Zam yağmuru öyle bir hal aldı ki bazı marketlerde gün aşırı etiketler değiştirildi.

ETİKETLER SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

Konu hakkında şikayetler artınca 5 büyük zincir markete yönelik operasyon başlatıldı ve raflardaki etiketler mercek altına alındı. Ancak bu soruşturma da marketlerin tutarsız etiket politikasına fayda etmedi.

AYNI ÜRÜN FARKLI FİYATLAR

Son olarak bir ürünün 4 farklı markette birbirinden alakasız fiyatlara satışa sunulduğu ortaya çıktı. 200 gramlık rendelenmiş mozzarella peyniri bir markette 45,90 liraya satılırken, bir başka markette ise 69,90 TL'ye satışa sunuldu. Aynı ürün bir marketin uygulamasında 23,30 liraya bulunabilirken bir diğer uygulamada ise 69,90 TL'ye satılıyor.

İşte o ürünler: