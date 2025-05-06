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"Aylık 500 bin lira gelirim" var diyen emeklinin sözleri olay oldu

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Sokakta mikrofon uzatılan emekli bir vatandaş, "AK Partiliyim, domates 35 lira, daha ne olsun? Aylık 500 bin gelirim var. 30 dairem, 1 dolmuşum var. Sen de çalış, ben çalışarak kazandım. Emeklilerin her birinin 5-10 tane dairesi var" ifadelerini kullandı. Bu sözler büyük tartışma yarattı.

Sokak röportajında mikrofon uzatılan bir emekli vatandaşın sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. AK Parti'ye oy verdiğini belirten vatandaş, hayat pahalılığına dair yöneltilen soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.

"AYLIK GELİRİM 500 BİN TL"

"AK Partiliyim, domates 35 lira, daha ne olsun?" diyen emekli, kendisinin aylık 500 bin TL geliri olduğunu, 30 dairesi ve bir dolmuşu bulunduğunu ifade etti. Emeklilikte geçim sıkıntısı yaşanıp yaşanmadığı yönündeki soruya ise "Sen de çalış, ben çalışarak kazandım. Emeklilerin çoğunun 5-10 dairesi var" sözleriyle yanıt verdi. Vatandaş ayrıca, "Ben hacıyım" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Dayı Trolcü

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Haber Yorumlarıqc9r7w8qyc:

İlk seçimde defolup gideceksiniz

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Haber Yorumlarıdelil_deniz1:

haklıdır böyle öküzler warken başkan şahlanır her zamn

Yorum Beğen35
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Haber Yorumlarıismail Yasin:

Tam bir hain... insanlık düşmanı.. zalim kibirli .. yalancı...

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme11
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Haber Yorumlarıkonak.mar47:

Mirastır , dayıda akıl yok şuan ömür boyunca bir daire alamazsın . emekli maaşıyla çarşıda çay ancak içebilirsin dayı . zamanında 6 ay bir don giyerek biriktirmişsin be dayı. 0-6 yaş ve 55-75 yaş arası gelişimin özelliklerini gösteriyorsun dayı.

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Haber Yorumlarıh2n6hpty2v:

Biraz düzgün giyin o zaman.

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Haber YorumlarıMurat ERDEM:

kesin hırsızlık yapmıştır hiç bir emekli ölene kadar çalışsa bu kadar mal mülke sahip olamaz.

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Haber YorumlarıAli Baba:

o ç

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