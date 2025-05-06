"Aylık 500 bin lira gelirim" var diyen emeklinin sözleri olay oldu

Sokak röportajında mikrofon uzatılan bir emekli vatandaşın sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. AK Parti'ye oy verdiğini belirten vatandaş, hayat pahalılığına dair yöneltilen soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.

"AYLIK GELİRİM 500 BİN TL"

"AK Partiliyim, domates 35 lira, daha ne olsun?" diyen emekli, kendisinin aylık 500 bin TL geliri olduğunu, 30 dairesi ve bir dolmuşu bulunduğunu ifade etti. Emeklilikte geçim sıkıntısı yaşanıp yaşanmadığı yönündeki soruya ise "Sen de çalış, ben çalışarak kazandım. Emeklilerin çoğunun 5-10 dairesi var" sözleriyle yanıt verdi. Vatandaş ayrıca, "Ben hacıyım" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.