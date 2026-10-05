Aydın, tek taraflı hareket azlığının serebral palsi belirtisi olabileceğini söyledi

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Kürşad Aydın, bebeklerde sağ ve sol taraf arasındaki belirgin hareket farklılığının serebral palsinin erken belirtilerinden biri olabileceğini aktardı.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Aydın, serebral palsinin gelişmekte olan beyinde meydana gelen hasar ya da gelişimsel farklılıklara bağlı olarak hareket, kas kontrolü, denge ve duruşu etkileyen nörolojik bir tablo olduğunu vurgulayarak, belirtilerin çocuktan çocuğa farklılık gösterebildiğini kaydetti.

Aydın, serebral palside erken dönemde fark edilebilecek en önemli bulgulardan birinin hareketlerdeki asimetri olduğunu aktararak, "Bebeğin sürekli aynı elini kullanması, bir kolunu ya da bacağını diğerine göre daha az hareket ettirmesi veya emeklerken bir tarafını sürüklemesi dikkatle değerlendirilmelidir. Anne ve babaların özellikle bebeğin iki kolunu ve iki bacağını nasıl kullandığını gözlemlemesi önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Bebeklerin erken dönemde belirgin bir el tercihi göstermesinin bazı durumlarda değerlendirilmesi gerektiğini belirten Aydın, her hareket farklılığının serebral palsi anlamına da gelmediğinin altını çizdi.

Aydın, belirtilerin bebeğin yaşı, gelişim özellikleri ve nörolojik muayene bulgularıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bebek bir oyuncağa uzanırken sürekli aynı elini kullanıyor, diğer elini daha az hareket ettiriyor veya yumruk şeklinde tutuyorsa bu durum göz ardı edilmemeli. Benzer şekilde bir bacağını diğerinden daha az kullanması, emekleme sırasında vücudunun bir tarafını sürüklemesi ya da sağ ve sol taraf arasında belirgin hareket farklılığı görülmesi de nörolojik değerlendirmeyi gerektirebilir."

"Erken farkındalık ve düzenli takip büyük önem taşıyor"

Serebral palsinin yalnızca tek taraflı hareket azlığıyla kendini göstermediğine işaret eden Aydın, motor gelişim basamaklarındaki gecikmelerin de önemli olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Bebeğin yaşına uygun şekilde başını kontrol etmekte, dönmekte, desteksiz oturmakta, ayağa kalkmakta veya yürümekte gecikmesi değerlendirilmelidir. Bunun yanında kasların normalden fazla sert ya da gevşek olması, bacaklarda çaprazlama hareketi ve hareketlerin beklenenden farklı görünmesi de ailelerin dikkat edebileceği bulgular arasında yer alıyor."

Çocukların gelişim hızlarının birbirinden farklı olabileceğine dikkati çeken Aydın, gelişim basamaklarındaki her gecikmenin serebral palsiye işaret etmediğini ancak belirgin veya devam eden gecikmelerde "biraz daha bekleyelim" yaklaşımının doğru olmayabileceğini kaydetti.

Aydın, serebral palsi şüphesinde tanının tek bir belirtiye veya teste dayanmadığını, çocuğun gelişim öyküsü ve nörolojik muayenesinin temel değerlendirmeler arasında yer aldığını aktardı.

Gerekli durumlarda standart gelişimsel ve nörolojik değerlendirmeler ile beyin görüntüleme yöntemlerinden yararlanılabileceğinin bilgisini paylaşan Aydın, "Önemli olan, risk taşıyan bebeği mümkün olduğunca erken fark etmek. Özellikle anne ve babalar çocuklarının hareketlerinde belirgin bir farklılık olduğunu düşünüyorsa bu gözlemler önemsenmeli. Erken değerlendirme, ihtiyaç duyulan fizyoterapi ve rehabilitasyon programlarının zamanında planlanmasını sağlayabilir." değerlendirmesini yaptı.

Aydın, serebral palside yaklaşımın her çocuk için bireysel olarak planlanması gerektiğini vurgulayarak, tedavi ve takip sürecinde çocuk nörolojisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, fizyoterapi, ortopedi ve ihtiyaç halinde farklı uzmanlık alanlarının birlikte çalışabileceğini belirtti.

Ailelere, çocuklarını yaşıtlarıyla sürekli karşılaştırmak yerine kendi gelişim süreçlerini takip etmeleri önerisinde bulunan Aydın, şunları kaydetti:

"Amaç yalnızca mevcut hareket güçlüğüne odaklanmak değil, çocuğun mümkün olan en yüksek hareket kapasitesine ve bağımsızlık düzeyine ulaşmasını desteklemektir. Bu nedenle erken farkındalık ve düzenli takip büyük önem taşıyor. Bebeğinizin bir kolunu veya bacağını diğerine göre belirgin şekilde daha az kullandığını fark ediyorsanız, gelişim basamaklarında gecikme varsa ya da hareket biçiminde sizi düşündüren bir farklılık gözlemliyorsanız çocuk nörolojisi uzmanına başvurun."

Kaynak: AA