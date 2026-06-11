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Başkan Maraş, Aydın İtalya ticaretini değerlendirdi

Başkan Maraş, Aydın İtalya ticaretini değerlendirdi
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Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giuseppe Manzo ile bir araya gelerek Aydın-İtalya arasındaki ticari ilişkileri ve 2026'da artırılması hedeflenen 210 milyon dolarlık ticaret hacmini değerlendirdi.

Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gıuseppe Manzo ile Aydın- İtalya ticaretini değerlendirdi.

Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, Casa Italia'da gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısına katıldı.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giuseppe Manzo'nun da iştirak ettiği toplantı vesilesiyle Başkan Maraş, Büyükelçi Manzo ile bir araya geldi. Toplantı sonrasında gerçekleştirilen görüşmelerde, Aydın'ın İtalya ile mevcut ticari ilişkileri ve önümüzdeki dönemde geliştirilebilecek iş birliği alanları ele alındı.

Görüşmede, İtalya'nın İzmir Konsolosu Daniele Bianchi'de yer aldı. Yapılan istişarelerde, Aydın'ın 2025 yılında İtalya ile gerçekleştirdiği dış ticaret hacminin 210 milyon dolar seviyesinde olduğu ifade edilerek, bu rakamın 2026 yılında artırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Başkan Maraş, Aydın'dan İtalya'ya 2025 yılında otomotiv yan sanayi, endüstriyel soğutma sistemleri, tarım ve gıda ürünleri, madencilik ve doğal taş ürünleri, tekstil, makine imalatı ve çocuk oyun grupları başta olmak üzere birçok sektörde ihracat gerçekleştirildiğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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